"L’acqua deve essere pubblica". Appello di cinque sindaci

In attesa dell’assemblea dei soci di oggi con l’approvazione del bilancio di Publiacqua, e in attesa di una schiarita sui rapporti futuri fra il socio privato Acea e i Comuni soci dell’area metropolitana, cinque sindaci tornano all’attacco sulla totale ripubblicizzazione del servizio idrico. Lo fanno con un appello inviato a tutte le amministrazioni comunali coinvolte dalla partita della multiutility, chiedendo dal 2025 di "chiudere definitivamente con la stagione delle privatizzazioni, totali o parziali, per dare vita a un servizio completamente pubblico, in grado di contenere le tariffe garantendo i necessari investimenti". A firmare l’appello sono Guglielmo Bongiorno di Cantagallo, Leonardo Borchi di Vaglia, Lorenzo Falchi di Sesto Fiorentino, Edoardo Prestanti (foto) di Carmignano e Riccardo Prestini di Calenzano. La richiesta arriva alla luce dell’assemblea dei soci di Publiacqua, ma anche del possibile rinnovo del cda e della scadenza a fine 2024 della concessione per la gestione del servizio idrico. "In questi anni - si spiega nel documento - la gestione mista pubblico - privato di Publiacqua ha mostrato tutti i suoi limiti e le sue incoerenze. Troppo spesso sono mancati gli investimenti necessari per potenziare e rendere più efficiente la rete, troppo spesso sono mancate la visione e la consapevolezza che il servizio idrico non è un servizio come gli altri e non può soggiacere alle logiche del profitto. Con grande preoccupazione abbiamo dovuto prendere atto di una precipitosa e inspiegabile marcia indietro da parte di diverse amministrazioni sulla totale ripubblicizzazione del servizio, condizionate dalla prospettiva della nascita di una multiutility parzialmente privata e quotata in Borsa. Crediamo sia necessario imboccare una strada diversa – comcludono i sindaci –, con società totalmente pubbliche".

Sdb