"L’acqua cheta" in versione integrale

Debutta stasera in prima nazionale alle 21 al teatro Politeama un classico del teatro musicale fiorentino: "L’acqua cheta" in scena con la produzione della Compagnia del Buono.

Commedia musicale di Augusto Novelli con le musiche di Giuseppe Pietri ed inserto musicale di Riz Ortolani, "L’acqua cheta" va in scena con Roberto Andrioli, Andrea Bacci, Alessandro Calonaci, Fabrizio Checcacci, Camilla Gai, Antonio Lanza, Francesca Nerozzi, Sandro Querci, Silvia Querci, Elena Talenti e con Agata Biondi, Camilla Valentini, e gli sciucaren Aldo Bartolucci, Thomas Stefanelli. La direzione artistica, le scenografie e la regia sono di Sandro Querci (foto). Il segreto del successo di un’opera senza tempo, a distanza di oltre un secolo, lo rivela il regista Querci, che fa parte anche del cast di interpreti. Dopo il successo de "Il gatto in cantina", un altro classico del teatro musicale fiorentino andato in scena l’anno scorso al Politeama, prosegue il percorso della compagnia toscana alla scoperta delle radici della cultura teatrale fiorentina riportando stavolta in scena la forma integrale dell’opera di Novelli. Ma c’è anche un’altra novità: saranno inserite le Serenate di Cecco, quella del 1908, quella del 1920 e quella del 1933 di Umberto Mancini che riscosse successo negli Usa per la versione cinematografica, "Canzone innamorata". Altra novità è la scelta del regista di affidarsi ai migliori performer di musical con un cast toscano di livello internazionale.