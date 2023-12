Il Labrador Magda visita i bambini del Santo Stefano: “Una gioia per tutti i piccoli”

Prato, 18 dicembre 2023 – La pet therapy è una pratica sempre più comune negli ospedali. Favorire il rapporto tra animali domestici e pazienti, favorisce a sua volta il benessere di chi è affetto da patologia, soprattutto nei bambini. È proprio questo quello che è accaduto al Nuovo Ospedale Santo Stefano di Prato, dove una splendida Labrador di nome Magda, insieme all’operatrice della Scuola Cani Guida per Ciechi ha fatto visita ai piccoli pazienti ricoverati. Poter svolgere attività divertenti e rilassanti, infatti, distrae il bambino dalla sua malattia e restituisce fiducia nelle sue capacità. “Tale iniziativa è stata accolta con entusiasmo oltre che dai bambini degenti i quali si sono divertiti molto e hanno scordato per un po’ che stavano in ospedale, anche dagli operatori sanitari presenti. Queste iniziative che speriamo di proseguire, servono ad allentare lo stress e fanno parte del processo di cura. Il benessere dei bambini ci sta particolarmente a cuore”, commenta Pierluigi Vasarri direttore del reparto.