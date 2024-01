"Laboratori tessili creativi: Calzettona colorata per la Befana al Mumat"

Quest’anno la calza della Befana è riciclata. Infatti la magia dei "Laboratori tessili creativi" sta per compiersi di nuovo in attesa della Befana. Oggi pomeriggio alle 16 al Mumat, museo delle macchine tessili (ex Meucci), arriva l’iniziativa "Calzettona colorata", un divertente laboratorio per creare con la lana la calza da far riempire alla simpatica vecchietta.

I laboratori, basati sul riuso e sulla sostenibilità, vengono proposti ogni primo martedì del mese fino ad aprile. Promosso dal Comune di Vernio e dalla Fondazione Cdse il calendario è dedicato ai bambini da 6 a 10 anni, con Auser La sartoria Vernio. Il Museo delle macchine tessili è aperto lunedì e mercoledì dalle 18 alle 23, il giovedì dalle 16.30 alle 21, il venerdì dalle 17.30 alle 23. Sabato e domenica apre in caso di eventi e su prenotazione. I laboratori sono gratuiti ma serve prenotare su Visitvalbisenzio.it.