La Zenith vuole i playoff. Castelfiorentino duro

Una vittoria per tornare prepotentemente a sognare i playoff. Trasferta con obiettivo tre punti per la Zenith Prato, che oggi pomeriggio alle 14.30 sarà ospite sul campo del Castelfiorentino United, attualmente penultimo in classifica nel girone A di Eccellenza con 11 punti. I bluamaranto, dopo il pareggio di domenica scorsa col Fucecchio, sono scivolati fuori dalla griglia nobile del campionato e vogliono ad ogni costo rientrarci il prima possibile: "Una partita strana. Abbiamo avuto le occasioni per chiuderla e non lo abbiamo fatto, ma devo dire che alcuen decisioni arbitrali quantomeno dubbie poi hanno influito sul risultato – commenta Simone Settesoldi, allenatore bluamaranto –. Stavolta affronteremo una squadra che lotta per salvarsi e che avrà il coltello fra i denti. Non possiamo permetterci il lusso di sottovalutare la partita. Il Castelfiorentino ha fatto alcuni innesti sul mercato e lotterà fino alla fine per rimanere in categoria senza stendere il tappeto rosso di fronte a nessun avversario". Partita spigolosa, dunque, a tratti chiusa e poco spettacolare, dove serviranno qualità nelle giocate e pazienza: "Castelfiorentino gioca molto sul fisico e sugli inserimenti, andando a prendere le seconde palle e arrivando forte su tutti i contrasti. Ci sarà anche da porre particolari attenzioni ai calci piazzati". Assenti, nelle fila pratesi, lo squalificato Cela e gli infortunati Rosi, Mari e Gonfiantini.

L.M.