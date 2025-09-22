La World Cup al via. Tre pratesi in Argentina

Fra pochi giorni, a Buenos Aires prenderà il via la World Cup di pattinaggio della specialità "obbligatori". Una competizione che vedrà sfidarsi i migliori pattinatori e le migliori pattinatrici del mondo, come del resto avvenne lo scorso anno a Maliseti.

E anche la città di Prato sarà rappresentata sul piano agonistico come già accaduto più volte anche nel recente passato, in quanto dell’Italia che parteciperà alla massima rassegna intercontinentale faranno parte tre tesserati della Primavera.

Il commissario tecnico della Nazionale, Fabio Hollan, ha infatti convocato per la competizione che inizierà il prossimo venerdì (per chiudersi la prossima domenica) Desirèe Cocchi (per quanto riguarda la categoria "senior") Mattia Danesi ed Angela Costantino. Convocazioni che certificano una volta di più la bontà del lavoro svolto dallo staff tecnico del sodalizio pratese presieduto da Marina Magelli, e del gruppo allenato da Candida Cocchi.

Il "gruppetto" dei convocati sta da tempo allenandosi in vista dell’appuntamento iridato, talvolta in strutture diverse da quella di riferimento a Maliseti per cause di forza lavoro: sul PalaRogai sono attualmente in corso i lavori di riqualificazione dell’impianto (programmati da tempo ed iniziati lo scorso giugno) che dovrebbero concludersi entro l’inizio della seconda metà del prossimo mese.

Ci sono comunque tutte le premesse per tornare da "Baires" con prestazioni soddisfacenti: Cocchi, Costantino e Danesi hanno contribuito nei mesi scorsi (a suon di medaglie e risultati positivi, al pari dei compagni e delle compagne di squadra) a far sì che la Primavera mantenesse il primo posto nella classifica delle società stilata annualmente dalla FISR, confermandosi come miglior club d’Italia per quel che concerne il pattinaggio obbligatori. E le stelline pratesi hanno intenzione di continuare a brillare.

E allora ecco, il sogno del "contingente pratese" è quello di tornare in città dall’America del Sud con una medaglia, per chiudere agonisticamente parlando il 2025 nel migliore dei modi.

Giovanni Fiorentino