La voglia di rincorrere un sogno

La storia di Arturo Fratini è un bell’esempio di intraprendenza, talento e voglia-capacità di inseguire i propri sogni. E’ una storia con ingredienti molto pratesi. Il giovane musicista ha letteralmente inseguito il suo idolo Kanye West quando è venuto a Prato, non si è arreso fino a quando non è riuscito a fargli avere le sue tracce musicali e poi ha collaborato con lui fino a meritarsi la presenza nell’ultimo album del rapper americano, dove c’è una canzone con una sua traccia musicale. Quella di Fratini è una storia piena di significati e di speranza, per tutti. I sogni vanno inseguiti, questo lo hanno detto in tanti. Ma mettersi le scarpe e corrergli incontro è un’altra cosa. E Arturo l’ha fatto. Bravo.