La voce del buio Il nuovo noir di Gigi Paoli

Va a riposo il reporter Carlo Alberto Marchi che ha tenuto i lettori incollati alle pagine di cinque romanzi da applausi, della critica e del pubblico. Gigi Paoli, il giornalista pratese del quotidiano La Nazione è tornato in libreria con "La voce del buio" (Giunti editore). Un altro avvincente noir che ci regala un nuovo personaggio e una nuova ambientazione, in "un mistero impossibile, macchiato dall’ombra di presenze oscure". Venerdì 16 giugno alle 21.30 alla libreria Giunti al Punto in via Giuseppe Mazzoni alla presenza dell’autore, presentazione del vicedirettore La Nazione, Luigi Caroppo. Il 28 giugno un altro incontro con il pubblico al giardino Buonamici, alle 21,30.

Il protagonista del romanzo è il professor Piero (un affettuoso omaggio del giornalista al nome di suo padre) Montecchi, docente di neuroscienze forensi all’università di Verona e membro del CICAP, l’ente che controlla le affermazioni sulle pseudoscienze e sul paranormale nato nel 1989 per iniziativa di Piero Angela e di un gruppo di scienziati. Un personaggio fascinoso, ironico con un grande amore per la scienza e il rimpianto per la moglie sepolta nel sud della Francia dove Montecchi trascorre larga parte della settimana. Sarà lui ad essere chiamato a spiegare l’inspiegabile al Passo della Mendola, perché è lì, sul valico alpino, che da villa Imperiale, una lussuosa casa di riposo, alcuni anziani scompaiono di notte, nei boschi, senza lasciare traccia, richiamati dalla "voce del buio". "Con il professore esco dalla comfort zone e mi cimento in un territorio nuovo – racconta Gigi Paoli – Montecchi è un uomo che ama la scienza con la S maiuscola, ma ha una mente aperta al dubbio. Un personaggio che cerca continuamente risposte. L’uomo di scienza si troverà davanti qualcosa che sa poco di scienza". Potrà esserci una luce in quel buio che attrae gli anziani? Pagina dopo pagina tanti interrogativi da dipanare e il dubbio che si fa martellante. Cercate sul web il video (vimeo.com) che promuove il romanzo. Atmosfera inquietante, musica suspence. Brividi. Un intrigante invito alla lettura per chi ama i gialli.

Marilena Chiti