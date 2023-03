La visita solidale del vicesindaco Mari ai popoli Saharawi

C’era anche una delegazione di Poggio a Caiano nell’ultimo viaggio organizzato dal Coordinamento dei Comuni toscani gemellati con le popolazioni Saharawi. Giacomo Mari, vicesindaco di Poggio, ha preso parte al viaggio della solidarietà, il primo dopo la pandemia, portando anche una donazione del gruppo "GaSFico Carmignano". La donazione è stata consegnata al centro disabili della Wilaya di Auserd dei campi profughi saharawi che segue 55 fra ragazzi e ragazze affetti da malattie psichiche e dove vi lavorano 12 insegnanti per 4 ore al giorno 5 giorni su 7. Il centro è suddiviso fra aule, laboratori artigianali e stanze per lo sport e la fisioterapia. "L’obiettivo del centro – ha spiegato Mari – è rendere i ragazzi sempre più autonomi nelle attività favorendo lo svolgimento anche di piccoli lavori professionalizzanti. Grazie da parte della direttrice per questa donazione davvero molto apprezzata ed importante".