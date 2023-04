"La violenza appaltata Baratro che ci riguarda"

Martina, sfregiata sotto casa. Parole che non vorremmo leggere, argomenti di cui non vorremmo più parlare e invece, ancora una volta siamo qui, impotenti, frustrati a commentare una storia di violenza, l’ennesimo caso, ai danni di una donna, a prendere atto che a questo cancro sociale non c’è fine ma anzi apprendiamo che sta "evolvendo" in nuovi metodi presi in prestito dalla malavita, canoni punitivi degni delle peggiori pulp stories.

La violenza ormai non è più l’esito (comunque orrendo e inaccettabile) di una reazione contingente, di una spropositata inadeguatezza di certi piccoli uomini di fronte alla donna, libera, che decide di sé e per sé; ora abbiamo la violenza organizzata, pensata e soprattutto appaltata.

Con una punta di cruda ironia verrebbe da dire che questi individui già vili nel loro rapportarsi nella relazione umana attraverso mani, piedi, pistole, bastoni, ora non hanno nemmeno più il coraggio di metterci del loro e delegano perfino, orrore nell’orrore, ragazzini minorenni.

Giovani che dovrebbero essere guidati nella comprensione del giusto modo di percorrere la vita e che, invece, diventano strumenti della più abbietta feccia, destinati a ingrassare le fila di un mondo squallido di piccoli gangster, ai confini di una società che si dice civile ma che a noi sembra (salvo rari casi) sorda cieca e soprattutto immota, dove mantenere fede alla definizione di essere umani non si dimostra più attraverso la sfida tenace nel difendere ideali maiuscoli, uno per tutti il rispetto dell’alterità, ma nell’incalzante necessità del mordi e fuggi di risolvere tutto in un istantanea nuova giornata di qualcosa. Ricordiamoci che questi baratri che ci guardano, riguardano tutti noi, ogni giorno anzi sempre!

Rita Pieri

coordinatrice regionale

Azzurro Donna Toscana

Marianna Baldi

coordinatrice provinciale

Azzurro Donna Prato