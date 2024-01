La Villa Medicea ospita il brindisi di "Ambitour"

Sindaci, assessori e rappresentanti di enti turistici alla scoperta delle eccellenze artistiche, museali ed enogastronomiche della Toscana, in un fitto scambio di esperienze.

Oggi, in provincia di Prato, sarà l’ultima tappa del percorso "Ambitour", una iniziativa organizzata da Anci Toscana e Toscana Promozione. Ad accogliere amministratori e operatori del turismo saranno l’assessore regionale al Turismo Leonardo Marras e il presidente di Anci Toscana e sindaco di Prato Matteo Biffoni: il ritrovo sarà al Museo Pecci. Qui sarà allestita una piccola degustazione di prodotti locali accompagnata dai saluti di benvenuto con Marras, Biffoni, Francesco Tapinassi direttore di Toscana Promozione Turistica e di Francesco Palumbo direttore di Fondazione Sistema Toscana e Michele Angiolini delegato al Turismo di Anci Toscana e sindaco di Montepulciano. Poi in bus tutti verso il centro storico, con la visita al Museo del Tessuto, poi trasferimento a Comeana, per il pranzo a Villa Le Farnete.

A seguire, nel pomeriggio, sosta nel borgo di Artimino e alla cinquecentesca villa medicea "La Ferdinanda" e discesa alla villa medicea di Poggio a Caiano, con la visita alle Scuderie che ospitano il Museo Soffici e la biblioteca. E qui ci sarà il brindisi per festeggiare il successo della prima edizione di Ambitour, che nelle sue 28 tappe ha centrato il suo obiettivo: promuovere le connessioni, lo scambio di buone pratiche e la collaborazione tra Comuni e Ambiti, attraverso la conoscenza del territorio, in un settore sempre più competitivo e a livello globale come è quello del turismo.