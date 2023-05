La viabilità del futuro Accordo per il progetto del Ponte alla Nave Ma serviranno due anni

Un altro passo avanti per migliorare la viabilità. E’ stato firmato ieri in Regione l’accordo per la progettazione definitiva di ponte alla Nave. Si tratta in particolare della costruzione di due ponti che attraverseranno i torrenti Ombrone e Tozzinga e di un asse viario che collegherà la provinciale 45 di Comeana con la regionale 66 Pistoiese del valore complessivo di oltre 26 milioni di euro.

La storia del progetto è molto datata e nasce addirittura vent’anni fa, con l’obiettivo di alleggerire il traffico su via Pistoiese, nel tratto di Campi e Signa e nel centro di Poggio.

"Un’opera storica – ha detto il presidente Giani – che darà grande impulso sia al versante pratese che a quello fiorentino e che dimostra ancora una volta l’attenzione sempre più forte che noi mettiamo nella Piana fra Firenze e Prato, uno dei nodi nevralgici della mobilità in Toscana".

Con l’ultima variazione di bilancio la Regione ha dato il via libera ad un cofinanziamento di 425mila euro per completare la progettazione di ponte alla Nave, il cui costo complessivo è 850mila euro mentre la lunghezza sarà di 1230 metri.

La strada che sarà realizzata prevede una corsia per senso di marcia e due banchine laterali con un’altezza contenuta. I due ponti, di impatto visivo simile per rendere più armonica l’opera nel suo complesso, hanno lunghezza diversa: 62 metri quello sul Tozzinga e 122 quello sull’Ombrone. Il progetto contempla la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione stradale e l’installazione di proiettori a basso impatto energetico lungo le arcate dei due ponti al fine di creare un suggestivo effetto scenografico notturno. L’accordo di ieri è stato sottoscritto anche dalla Provincia di Prato e la Città metropolitana di Firenze, i Comuni di Poggio a Caiano, Carmignano, Signa e Campi Bisenzio.

Sulla realizzazione del ponte alla Nave punta molto il sindaco di Poggio Francesco Puggelli, che si ricandida alla guida del Comune: è un progetto che ha seguito, passo dopo passo, quando era presidente della Provincia di Prato e poi come primo cittadino.

"In questi cinque anni abbiamo fatto tanti passi importanti – ha sottolineato ieri Puggelli – e la firma che abbiamo messo lo è in maniera particolare perché dà il via alla progettazione definitiva dell’opera. Ogni anno 60.000 visitatori vengono a visitare la Villa Medicea e percorrono a piedi la 66 dovendo fare i conti con un’arteria gravata da circa 17.000 passaggi veicolari al giorno. Le due cose non possono stare insieme: o si interviene sul traffico del centro di Poggio o non si potrà mai accompagnare lo sviluppo turistico che la nostra Toscana diffusa sta avendo. Per farlo servono infrastrutture adeguate. Ecco perché in questi cinque anni ho portato avanti con determinazione questo progetto".

L’assessore regionale ai trasporti e infrastrutture Stefano Baccelli ha precisato due punti: "Ci vorranno due anni alla Provincia di Prato per definire progetto definitivo ed esecutivo, ma alcuni passaggi importanti sono stati fatti. Grazie allo studio di fattibilità preliminare l’opera non sarà soggetta alla valutazione di impatto ambientale".