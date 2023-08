La via delle Rocche compie un anno Riparte il festival medievale diffuso Tra concerti, trekking e degustazioni

Riprende dopo la pausa estiva il festival diffuso che celebra il primo anno di vita de "La via delle Rocche": un suggestivo percorso medievale di 40 km che si dipana tra torri e rocche attraverso i territori di Montemurlo, Vaiano, Vernio e Cantagallo, ovvero tutti quei Comuni che, insieme a quello di Prato (con la Fondazione Cdse), hanno realizzato l’ambizioso progetto.

"La via delle Rocche" ripercorre di fatto gli antichi sentieri medievali di mezza costa che si snodavano dall’area pistoiese al passo di Montepiano, in un percorso affascinante ancora caratterizzato da pievi, badie, piccoli borghi arroccati e da un’accoglienza diffusa, unendo tra di loro architetture di un tempo lontano come la Rocca di Montemurlo, la Torre Melagrana in Calvana, la Rocca di Cerbaia e la Rocca di Vernio. Il festival non a caso si muove proprio sulle tracce di quel Medioevo che vedeva come protagoniste alcune delle più celebri famiglie di questo territorio come quelle dei conti Guidi, dei conti Alberti e dei Bardi.

Sabato 2 e domenica 3 settembre la Rocca di Vernio e il suo giardino apriranno quindi le porte al pubblico grazie alla disponibilità del conte Santellocco Gargano, attuale proprietario. Un’occasione straordinaria per visitare la residenza, cuore dei possedimenti feudali dei conti Alberti e dei banchieri fiorentini Bardi, in una due giorni costellata di eventi quali trekking, concerti, incontri e degustazioni.

"Il tema medievale diventa il vero fil rouge di questa tappa del festival – spiega l’assessora a Cultura e Turismo di Vernio, Maria Lucarini –. Lo scenario della Rocca di Vernio è il palcoscenico perfetto per questa due giorni, dove storia, natura, musica, piatti della tradizione e anche un po’ di magia si intrecciano in un evento che speriamo contribuisca a consolidare e far conoscere il Cammino".

Per partecipare è necessaria la prenotazione sul portale www.visitvalbisenzio.it (alcuni eventi richiedono un contributo), mentre (solo) per avere informazioni sugli eventi è possibile contattare l’Ufficio Cultura allo 0574 931264-931065 oppure inviando una mail a [email protected]