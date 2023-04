La Vallata si mobilita sui tagli al 118 Il prefetto chiede spiegazioni all’Asl

E’ forte l’appello di tutta la Vallata per il ripristino di un sanitario a bordo delle ambulanze in partenza da Vaiano. Proprio il taglio delle postazioni mediche è anche al centro della richiesta di chiarimenti inviata dalla Prefettura all’Asl Toscana Centro, richiesta che è conseguenza della diffida che il sindaco Bosi ha indirizzato all’azienda sanitaria. Di questo e dell’appello già lanciato nelle scorse settimane dai sindaci si è discusso mercoledì sera dall’assemblea che ha accolto Adriano Peris, responsabile del 118 per la Asl Toscana Centro, a Vaiano, dove, oltre ai sindaci di Vaiano e Vernio, Primo Bosi e Giovanni Morganti, l’assessore Roberto Ballo di Cantagallo e vari consiglieri e assessori comunali, erano presenti associazioni di volontariato e diversi cittadini.

Un lungo confronto quello di mercoledì sera, che ha visto come unica controparte, alle domande e alle perplessità di politici, cittadini e associazioni, il tecnico che ha messo a punto per conto della Asl il nuovo sistema di soccorso nella nostra zona, disciplinato dalla riforma del 118 voluta dalla Regione. Le perplessità sul funzionamento del nuovo sistema, che ha tolto una figura sanitaria alla Val di Bisenzio, sono state espresse ad inizio della serata da una dimostrazione effettuata dal comandante della polizia municipale Rodolfo Ricò, che grazie ad un’app ha dimostrato le velocità a cui dovrebbero andare le auto mediche provenienti di Prato per un codice rosso ad esempio a Schignano, su situazioni che richiederebbero 8 minuti per evitare la morte. Il mezzo dovrebbe viaggiare ad una velocità media di oltre 90 chilometri orari, per arrivare nei tempi necessari. "L’importante – ha detto Peris – è che non passi il messaggio che c’è pericolo per la vita delle persone, perché non è così. Comunque, prendo atto di quanto richiesto".

Molte le risposte che ha dato Peris agli intervenuti, soprattutto ai responsabili delle associazioni di volontariato del soccorso – presenti Misericordia, Pubblica Assistenza e Croce Rossa – che hanno sottolineato il poco coinvolgimento del territorio e delle associazioni nel nuovo assetto dei soccorsi. Su questo punto Peris ha confortato gli interlocutori annunciando un piano di incontri. Ha sortito il suo effetto, poi, l’annuncio da parte dei rappresentanti di Pd e Sinistra Unita Valbisenzio della raccolta di circa 2.700 firme per il ripristino di almeno un infermiere sulle ambulanze, richiesta suffragata dal dibattito portato avanti da sindaci ed assessori che hanno spiegato a Peris le criticità del territorio che alimentano le loro preoccupazioni. Peris è infatti rimasto colpito dal numero dei cittadini che hanno firmato l’appello.

Claudia Iozzelli