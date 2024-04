La tutela dei marchi in due incontri

Due incontri per parlare di proprietà intellettuale. Li ha organizzati il Museo del Tessuto in collaborazione con lo Studio Bugnion, leader nazionale da più di 50 nel settore della consulenza con oltre 90 professionisti.

"Questa iniziativa ribadisce il forte proposito

del museo di essere luogo di confronto su temi anche non strettamente culturali, ma che possano essere di interesse per aziende, professionisti, studenti e anche per un pubblico allargato", sottolinea la presidente Fabia Romagnoli. Durante gli incontri, i relatori dello Studio Bugnion esporranno gli argomenti in modo da renderli comprensibili anche per i non esperti nella materia, con numerosi esempi provenienti dal settore. Il primo appuntamento

si terrà in presenza al Museo del Tessuto il

18 aprile alle 17.30, su "I marchi, design e copyright nell’industria tessile e della moda". Relatori Tiziana Pacini e l’avvocato Vieri Canepele. L’incontro prenderà in considerazione il tema dello sviluppo di un’efficace strategia di sviluppo e tutela del brand, dalla creazione del marchio alla gestione di un pacchetto, a livello nazionale ed internazionale. Secondo appuntamento il 9 maggio alle 17.30 su "Brevetti per invenzione e opportunità di finanziamento nell’industria tessile e della moda". Relatori: Simone Fabbriciani e Denis Polazzi. La partecipazione è gratuita, prenotazione obbligatoria su Eventbrite.