La tragedia di Montemurlo Continuano le indagini

Proseguono gli accertamenti dei tecnici della prevenzione sui luoghi di lavoro dell’Asl Centro nella stanza dell’appartamento di via Rubicone, a Montemurlo, dove sabato sera intorno alle 22 ha perso tragicamente la vita Lorenzo, il bimbo di appena 17 mesi, travolto da da dieci pannelli di cartongesso. Un approfondimento che la procura di Prato ha chiesto agli esperti dell’Asl per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente e rispondere ad una serie di interrogativi, come se il cartongesso poteva stare in quella stanza e come avrebbe dovuto essere stoccato per essere in sicurezza. Quei pannelli erano stati portati all’interno della cameretta per eseguire dei lavoretti, affidati a una persona esterna.

Sabato scorso la donna, mamma di Lorenzo e del fratellino di poco più grande, era in casa da sola con i figli. Il marito era al lavoro (è infermiere al Santo Stefano mentre la moglie è ostetrica nello stesso ospedale). La donna è entrata nella cameretta che era stata svuotata dai mobili per consentire l’applicazione del cartongesso. I pannelli erano stati appoggiati al muro in attesa, poi, di partire con i lavori lunedì. La mamma è entrata per sistemare le ultime cose quando, per cause in via di accertamento, i pannelli (circa 150 chili) hanno schiacciato Lorenzo.