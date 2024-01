La tecnologia in classe . Al Marconi si formano i saldatori del futuro. Aperto nuovo laboratorio

La scuola sempre più vicina al mondo del lavoro. Con questo obiettivo l’istituto Marconi ieri mattina ha inaugurato il nuovo laboratorio di saldatura realizzato con le più moderne tecnologie e sistemi di sicurezza e garanzia per gli studenti. Dodici postazioni per un investimento di 180mila euro permetteranno alla scuola superiore di via Galcianese di attivare la specializzazione in automazione industriale sempre più richiesta dal mondo produttivo oltre all’indirizzo di meccanica industriale anch’esso molto gettonato. Grazie a questi laboratori sarà possibile l’apprendimento di determinate tecniche e modalità di saldatura che contribuiranno a creare competenze largamente spendibili nel mondo del lavoro.

U"n investimento di 180 mila euro al quale abbiamo tenuto molto – sottolinea il presidente della Provincia Simone Calamai – è fondamentale accompagnare tutti i nostri istituti scolastici in quella che è la loro didattica per dare agli studenti gli strumenti e gli spazi migliori e di maggiore efficienza, allo scopo di formarli durante tutto il percorso di studi. Significa contribuire a costruire competenze, che poi risplenderanno nel mondo del lavoro, a servizio delle imprese e del distretto. L’impegno di oggi è continuare a s mettere in campo investimenti di questo tipo per dare a tutte le scuole strumenti di educazione e formazione". A seguito del completamento dei lavori sono state organizzate sessioni formative specifiche per gli insegnati dell’istituto, mirate alla conoscenza e all’applicazione delle caratteristiche e funzionalità del nuovo laboratorio.

"Ci tengo a ringraziare la Provincia per aver permesso la realizzazione di un laboratorio all’avanguardia sotto tutti i punti di vista, dalla sicurezza alla digitalizzazione, che sarà utilizzato in particolare dagli studenti dell’indirizzo meccanico ed elettrico delle classi terze e quarte – aggiunge il dirigente del Marconi Paolo Cipriani – Siamo veramente molto felici, era un anello che mancava e che stamattina è stato chiuso".

Silvia Bini