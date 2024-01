La Tari rincara, scoppia la bagarre. Scintille fra Paladri e l’opposizione

Gli avvisi della Tari riaccendono il dibattito politico fra opposizione e maggioranza a Poggio a Caiano. "Sulla Tari i poggesi subiscono una triplice beffa – scrivono i consiglieri di ’Poggio, Insieme!’ in una nota – dopo la stangata decisa da Palandri e dalla maggioranza con l’aumento di oltre il 5% della tariffa e dopo aver detto no alla nostra richiesta di evitare gli aumenti attingendo alle risorse comunali, non è stato concesso neppure la rateizzazione, come negli altri comuni e sempre, negli ultimi anni, anche a Poggio". L’opposizione poi incalza sugli alluvionati: "Non solo la Tari è rincarata pure a loro, ma la maggioranza non ha previsto nessuna misura di aiuto. Gli altri sindaci si sono fatti in quattro per aiutare le proprie popolazioni, nessun aiuto per i poggesi da parte di Palandri. Un silenzio assordante che sta caratterizzando tutta la gestione del post emergenza: dai silenzi sui dati sino alla mancanza di informazione su come comunicare alla Regione i danni". Per i consiglieri di opposizione ci sono responsabilità anche da parte del Governo: "Un’altra beffa per famiglie e imprese alluvionate arriva dal governo Meloni. Il 3 novembre il consiglio dei ministri lasciò palesare la possibilità di sospendere nelle zone alluvionate questo tributo. Però, ad oggi, non è stato pubblicato alcun decreto attuativo e Palandri su tutto questo tace e la vicesindaca Diletta Bresci, quando era all’opposizione, urlava contro la Tari".

Cosa risponde il Comune di Poggio a Caiano? "Nel momento di emergenza – scrive il sindaco Riccardo Palandri in una nota – il consiglio dei ministri aveva anticipato l’emanazione di un decreto di sospensione della Tari per i Comuni alluvionati. Per questo Alia aveva sospeso la bollettazione. Quando è stato chiaro che non ci sarebbe stata alcuna sospensione, Alia ha ripreso l’emissione delle bollette, consegnate con notevole ritardo. Per quanto riguarda l’aumento dei costi e di conseguenza l’aumento delle tariffe Tari, il problema è enorme. In attesa di decisioni inerenti al trattamento dei rifiuti, il nostro ente sta facendo il percorso per aderire alla Tari corrispettiva che porterà a pagare per quanti rifiuti si producono e non secondo una tariffa standard. Questo dovrebbe avvenire dal 2025".

"Non riesco a comprendere la minoranza – conclude Palandri – perché prima di essere all’opposizione hanno governato per diversi anni: dovrebbero sapere come funzionano le cose. E allora perché certe domande? Infine, in merito alla mancanza di informazione su come comunicare i danni alla Regione l’amministrazione più volte sul sito del Comune ha spiegato tutto".