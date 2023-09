La storia torna a fare festa in Villa A Poggio tutto pronto per l’Assedio Spettacoli, musica e locande aperte

Torna l’Assedio alla Villa di Poggio a Caiano il 15, 16 e 17 settembre: la manifestazione animerà, la villa patrimonio Unesco, voluta da Lorenzo il Magnifico, e le vie del centro.

Rievocazioni storiche, spettacoli, musica, antichi mestieri e le immancabili locande saranno i protagonisti della 38ª edizione, organizzata dalla Pro Loco di Poggio a Caiano, con il contributo di Comune, Provincia di Prato e Regione e con la collaborazione della Direzione regionale musei della Toscana. "L’Assedio – spiega il neo presidente della Pro Loco di Poggio a Caiano, Alessandro Cecchi – è l’occasione per i poggesi di celebrare le proprie radici e trasmettere l’amore per questo territorio, ricco di storia e di bellezza".

Tanti gli appuntamenti per le vie del centro storico e nel parco mediceo, dai cortei storici, alla musica, ai laboratori e agli stand enogastronomici, dove si potranno assaggiare le specialità più gustose della zona.

"Siamo arrivati alla 38ª edizione di quella che è la festa più importante del nostro territorio comunale – afferma il sindaco Riccardo Palandri –. Quest’anno, per la prima volta, lo vivo da primo cittadino ed è per me un onore". Confermate anche le visite guidate alla Villa, a cura dell’associazione Marginalia. Sono comprese nel biglietto d’ingresso alla festa, ma è necessaria la prenotazione (per telefono 055 8798779 o via maila [email protected]

"Poggesi e non – spiega il direttore della villa medicea Lorenzo Sbaraglio – potranno finalmente approfittare di queste giornate di fine estate e apprezzare ancora una volta la bellezza della Villa e del suo parco". Attesa, dopo il debutto dello scorso anno, anche per la seconda edizione del Palio dei Rioni, organizzata con il Comitato Torneo dei Rioni.

L’appuntamento con l’Assedio è per venerdì 15 settembre, dalle 19 alle 1. Si prosegue sabato 16, dalle 15.30 alle 2, e domenica 17, dalle 15.30 alle 24. A chiudere la manifestazione sarà, come da tradizione, lo spettacolo pirotecnico, in programma la domenica alle 23.30. Il biglietto di ingresso all’Assedio alla Villa, acquistabile direttamente alle entrate della festa, per gli adulti costa 7 euro. Per i bambini fino ai 12 anni l’ingresso è gratuito. Il programma completo sui canali social della ProLoco e sul sito www.assedioallavilla.com.

Caterina Cappellini