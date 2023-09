La storia in note del Porto Flamingo Domani il concerto a Santa Lucia

In una sola notte la storia in note del Porto Flamingo, 20 canzoni, una per ogni anno passato assieme a cantare l’amore ed il cervello, connubio umano non sempre di semplice e lieta gestione. Domani alle 21 (ingresso libero) l’appuntamento è all’anfiteatro di Santa Lucia, con "L’ultima notte – l’ultima ora. Tutte le parole che non ti ho detto", concerto dei vent’anni del Porto Flamingo.

La band pratese, dopo quasi 400 concerti in giro per l’Italia e sei anni di silenzio, si propone in un concerto in data unica, un’occasione per salutare la propria città, il proprio pubblico e se stessa. Le storie, le note, il ritmo, la festa di una banda che per indole e costituzione ha giocato con se stessa e con gli spettatori, scherzando con la vita e con gli errori, prendendo seriamente la voglia di evasione dal quotidiano. Un gioco di chitarre, tasti, pelli e parole che ha fatto sorridere e pensare migliaia di persone in cinque album prodotti e quindi anni di concerti in piazze e locali. Un’ ultima notte flaminga da vivere assieme.

Per l’occasione il gruppo ha pubblicato online tutto il catalogo dei brani prodotti. Una nuova occasione per riascoltare o conoscere le canzoni della band.

Scrittura e musica di semplice fattura, diretta, per arrivare anche a chi ascolta per la prima volta, a chi passa per caso da una piazza o da un locale o da un prato vestito a festa.

È la parola "festa" quella sintetizza meglio il concerto del Porto Flamingo, potremmo utilizzare la parola festa. Ma fermandosi un attimo a cogliere il facile senso dei versi, ecco la sorpresa di ritrovare in quei testi l’uomo o la donna del duemila.