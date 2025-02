La storia d’amore nata alle Poste. Lisa e Fabrizio un colpo di fulmine

Nelle statistiche sui luoghi più favorevoli agli incontri amorosi, a nessuno verrebbe mai in mente di citare l’ufficio postale, invece nella storia d’amore tra Lisa e Fabrizio, coppia di Montemurlo, galeotta è stata proprio una sala consulenza di Poste Italiane, all’interno dell’ufficio di Montemurlo, simbolo della storia d’amore tra Lisa Lascialfari, 53 anni anni, attualmente direttrice dell’ufficio postale di Prato 13 e Fabrizio, titolare di una ditta di giardinaggio.

"Nel 2010 Fabrizio lavorava nei trasporti, stava cambiando lavoro e aprendo una ditta di giardinaggio in proprio, aveva bisogno di assistenza per l’invio di documentazione legata alla sua partita Iva – racconta la donna -. Dopo quel primo incontro fatto di scambi di sguardi e sorrisi è iniziato un corteggiamento tra sms e social network che si è trasformato in una frequentazione. Dopo qualche mese, per il nostro primo appuntamento siamo andati al cinema a vedere il film ’Benvenuti al sud’, che racconta sotto forma di commedia una storia incentrata su un microcosmo di dipendenti postali. Da quella sera le nostre mani si sono strette per non lasciarci mai più".

La storia d’amore ha poi preso una piega inaspettata che ha portato una grande gioia: "Nonostante avessi già compiuto 47 anni e fossi madre di una ragazza già grande, avuta da una precedente relazione, ho scoperto di aspettare un bambino che ha cementato la nostra unione - continua Lasciafari -. La nascita del nostro piccolo Matteo, tanto desiderato quanto inaspettato, è stata un arcobaleno che ha unito i nostri nuclei familiari creando una meravigliosa famiglia 2.0, coincidenza Matteo è stato dato alla luce l’anno in cui nelle sale cinematografiche proiettavano il film ’Benvenuti al nord’".

Anche Fabrizio ha capito subito che Lisa sarebbe stata la compagna della sua vita. Una storia d’amore che nel giorno di San Valentino non può che aprire i cuori di tutti.