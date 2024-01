La stazione va presidiata ogni giorno

Non bisogna mollare la presa sul Serraglio. L’episodio di ieri, per quanto circoscritto e senza gravi conseguenze, dimostra ancora una volta che la stazione va presidiata quotidianamente come la polizia ha fatto fino a Natale per diverse settimane. E’ l’unica strada per cercare di ottenere risultati a lungo termine, altrimenti c’è il rischio di dover cedere di nuovo una parte di città a chi delinque, agli sbandati. E’ intollerabile che ci si azzuffi per la dose in mezzo alla gente a metà pomeriggio, in un giorno di festa, mentre famiglie e coppie stanno andando in centro a fare shopping o sono ad aspettare il treno. Non per questo bisogna rassegnarsi a considerare la stazione una zona persa.