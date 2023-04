La squadra schierata da Puggelli "Tante energie, ne sono oroglioso"

Una lista di candidati mediamente giovani e un programma con un taglio molto green. Ieri mattina, davanti al ponte Manetti, è stata presentata la lista "Poggio, Insieme!" che sostiene il candidato sindaco Francesco Puggelli alle amministrative del 14 e 15 maggio a Poggio. Niente simboli di partito sulla scheda elettorale (anche se Puggelli è sostenuto da Pd e Italia Viva e ci sono quattro tesserati tra i candidati) ma una lista unica. "Ho scelto il ponte Manetti – ha detto Puggelli – per questa presentazione in quanto da qui siamo partiti nel 2019, con l’inaugurazione di un’opera importante e che guarda appunto al futuro. Le nostre energie, nella prossima legislatura, si concentreranno infatti sulla riqualificazione del parco del Bargo che deve passare dall’acquisizione del bene e dal recupero del complesso che sarà sede delle associazioni e della nuova caserma dei carabinieri. Progetto questo, già presentato per i fondi Pnrr. Più volte abbiamo parlato di piazza XX Settembre perché la sua ristrutturazione è il futuro della città, con la collocazione di nuove funzioni strategiche. Poggio è scelto come luogo di abitazione da tante coppie giovani che vengono da fuori e che hanno trovato un Comune a misura di famiglia, con servizi e verde e la nuova sfida è mantenere queste funzioni".

La lista degli aspiranti consiglieri è composta da sei uomini e sei donne: Francesca Banchini (43 anni, insegnante); Sabrina Cavini Benedetti (40 anni, dipendente comunale), Stefano Ceccarelli (52 anni, architetto), Piero Coppini (74 anni, pensionato), Francesca Faggi (32 anni, organizzatrice spettacoli), Alessandro Pucci (32 anni, infermiere), Gianluca Pucci (35 anni, impiegato), Francesco Ricciarelli (45 anni, dipendente pubblico), Marina Sforazzini (29 anni, operatrice sociale), Sara Sostegni (42 anni, collaboratrice scolastica), Yohannes Tasselli (22 anni, studente) e Paola Vettori (56 anni, farmacista). Il candidato Ceccarelli è omonimo dell’ex assessore di Carmignano.

"Sono molto orgoglioso di questa squadra – ha aggiunto Puggelli – e con ciascuno di loro abbiamo condiviso il pezzo di strada che ci ha portato alla chiusura del programma. Tutti hanno messo a disposizione energie, idee e proposte". Il programma è su www.francescopuggelli.it. Oltre ai progetti già illustrati nelle ultime settimane, nelle 28 pagine ci si sofferma sul "perfezionamento" della viabilità in centro e in particolare in via Cioppi, via Umberto I e via Spadini, sul polo pediatrico del Poggetto negli ex Magazzini GM, sull’efficientamento energetico di scuole e palestre e nascerà anche la consulta delle associazioni.

M. Serena Quercioli