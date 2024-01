La squadra dei gelatai è mondiale. Un trionfo per l’allenatore pratese

Un altro "dolce" titolo iridato. Luca Mannori, ieri, è tornato in città da Rimini dove la squadra italiana di maestri gelatai ha vinto il titolo mondiale alla 45esima edizione di Sigep, davanti a Corea del Sud e Ungheria.

Il pasticcere pratese – che nel 1997 si guadagnò il titolo di campione del mondo a Lione con la sua ormai celebre torta "Sette veli" – in questo caso ha vestito il ruolo di coach del team Italia.

E soddisfatto dopo la gloriosa trasferta spiega: "È stata una vittoria a tutto tondo con una prestazione straordinaria dei nostri ragazzi. L’Italia ha trionfato confrontandosi con altre 10 nazioni partecipanti (Argentina, Brasile, Cina, Corea del Sud, Germania, Perù, Singapore, Taipei cinese, Ungheria e Messico). La gara era suddivisa in undici diverse preparazioni (dalla torta alla vaschetta fino al gelato salato, ndr), i nostri cinque gelatai hanno vinto la classifica generale con i voti della giuria internazionale di tecnici arrivati da tutto il mondo. E poi sono risultati primi anche nella speciale categoria del ’gelato gourmet’, un premio assegnato da una giuria di giornalisti specializzati".

La squadra italiana era così composta: Vincenzo Donnarumma, Rosario Nicodemo, Filippo Valsecchi, Domenico di Clemente e Davide Malizia. Il gelato presentato dagli "azzurri" era il risultato di uno studio accurato e di una lunga preparazione. E’ qui che l’apporto del campione Mannori ha fatto la differenza.

"Per arrivare alla competizione di Rimini – aggiunge Mannori – la squadra si è incontrata per quindici volte, durante un intero anno, in cui ogni volta venivano provate e affinate le varie preparazioni. Spettava a noi tre maestri indirizzare i ragazzi nelle prove, affinando il gusto e migliorando anche la presentazione nelle varie categorie".

La ricetta gourmet che ha conquistato il titolo speciale ha visto la presentazione di una serie di snack salati, dei finger food, in abbinamento a un gelato all’olio di oliva. "Abbiamo cercato di rappresentare il territorio e devo dire che questa scelta è stata quella giusta per vincere". A decretare il primo posto dell’Italia alla "Gelato World Cup" è stata la giuria internazionale che ha valutato il gusto e quella dei team manager per l’aspetto artistico.

Elena Duranti