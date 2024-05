La squadra dei 5 Stelle: "Noi a sostegno di Bugetti. Ma fedeli ai nostri temi"

Da battagliero movimento di opposizione a forza che si propone al governo, in alleanza con il Pd: si volta pagina per i 5 Stelle in coalizione all’interno del ‘campo largo’ a sostegno della candidata sindaca Ilaria Bugetti. "Ma senza abbassare la guardia sui temi che ci stanno più a cuore e rispetto ai quali ci porremo come assidui promotori". È la promessa di Chiara Bartalini, capolista della lista pentastellata. Con lei, in corsa, anche l’attuale consigliere comunale uscente Carmine Maioriello insieme a una squadra di altri 25 aspiranti consiglieri. E quindi ben venga il matrimonio con il Pd ma con alcuni ‘paletti’ ben precisi: sì all’acqua pubblica, no agli inceneritori e all’ampliamento dell’aeroporto di Peretola, attenzione ai bisogni degli ultimi e, sul piano urbanistico, al recupero del suolo.

"Un punto programmatico condiviso con il Pd è il concetto di ‘consumo di suolo -1’ che non significa fare guerra all’edilizia ma è un modo per premiare l’edilizia consapevole a favore del benessere dei cittadini. Ci siamo presi il rischio di scontentare qualcuno ma speriamo di poter contagiare tutti con questa convergenza che si è creata con il Pd. Dall’altra parte vediamo un centrodestra che si pone come inviato di Striscia la notizia quando fa foto alle cose che non vanno". Del nuovo corso parla anche Maioriello: "Restando a gridare dai banchi dell’opposizione non si portano risultano concreti per i nostri elettori". Ecco la lista completa dei candidati del M5S: Chiara Bartalini, 51 anni, sailor manager settore innovazione ed energia; Carmine Maioriello, 62 anni, ex direttore di banca; Angela Ponzecchi, 58 anni, esperta di diritto dell’immigrazione; Roberto Chelli, 67 anni, libero professionista; Lamberto Nardi, 42 anni, responsabile produzione aziendale; Andrea Fossi, 58 anni, operaio tessile; Azzurra Benesperi, 45 anni, impiegata; Giancarlo Battisti, 61 anni, responsabile commerciale; Rugiada Meozzi, 49 anni, impiegata; Marco Pratesi, 65 anni, pensionato; Silvia Zipoli, 54 anni, addetta produzione alimentare; Carlo De Simone, 55 anni, istruttore di scuola guida; Massimiliano Barbieri, 60 anni, orafo; Riccardo Lucci, 38 anni, responsabile azienda tessile; Luca Magherini, 57 anni, commerciale; Helmut Morganti, 49 anni, fotografo e regista; Walter Roberto Altieri, 51 anni, ex luogotenente della Guardia di finanza; Elmar Manfredi, 51 anni, commerciante; Rita Mazzoni, 67 anni, casalinga; Antonella Conti, 60 anni, libera professionista nella moda; Pamela Cacchiani, 48 anni, docente; Riccardo Lepera, 21 anni, studente; Niccolò Tatti, 20 anni, volontario; Antonella Pansolli, 69 anni, impiegata Asl; Susanna Pasqualetti, 71 anni, pensionata; Sonia Matteuzzi, 56 anni, disoccupata; Vincenzo Falci, 69 anni, pensionato.

Maria Lardara