La Sp3 resta aperta I timori dei residenti

La provinciale dell’Acquerino resterà aperta anche questo fine settimana, nonostante il cartello di chiusura messo agli accessi indichi sempre la data iniziale prevista per la partenza dei lavori, a fine luglio.

Data slittata più volte per problemi tecnici della ditta che è incaricata di mettere mano al ponte a L’Acqua e che in questi giorni sta facendo discutere molto, visto che le frazioni sull’asse del torrente Limentra sono piene di persone, tra residenti e turisti, e la Sp3 è l’unico collegamento diretto con la piana, dove si trovano i servizi, compresi quelli sanitari, e i supermercati. Ieri, poi, l’allarme di un cittadino, che, provando a passare dalla Sp3, parlando con la ditta ha avuto l’impressione che il ponte venisse buttato giù nella giornata di ieri, prima delle ferie degli operai e per tutto agosto. A quanto invece afferma la Provincia di Prato – che si occupa del ponte, da rifare perché considerato poco sicuro dopo i controlli fatti in tutta Italia, dopo il crollo del Morandi a Genova – i lavori proseguiranno da lunedì e quindi durante questo fine settimana si potrà percorrere la provinciale senza problemi. L’allarme si è dunque ridimensionato in un equivoco o una burla, anche se, negli animi dei cittadini, la paura che accada come avvenne per la chiusura totale di un paio di anni fa, è sempre forte. Tanto che il comitato che si è costituito per dar voce alle problematiche della valle della Limentra Orientale aveva chiesto l’inizio dei lavori a settembre, ma la Provincia aveva spiegato la necessità di avviare il cantiere in estate, in quanto i lavori sono legati ad un autorizzazione regionale che prende in considerazione i rischi per la fauna ittica nell’effettuare operazioni nell’alveo in un determinato periodo.