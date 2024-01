"La sostenibilità qui è un valore in crescita"

La sostenibilità, per il Comune di Prato, fa parte del presente e soprattutto del futuro. Lo certifica la Rete dei Comuni Sostenibili che, ha presentato il Rapporto 2023. Il rapporto valuta 99 indicatori: nel dettaglio, i numeri d di Prato dicono che tra i 75 indicatori di tipo quantitativo, cioè quelli misurabili con tendenze numeriche, il 76,1% ha avuto negli ultimi 5 anni una tendenza positiva. Ancor più nello specifico, nelle materie di competenza comunale, il 90,9% degli indicatori qualitativi ha avuto tendenza positiva. Se si considerano, invece, i 24 indicatori qualitativi, che misurano lo stato degli iter di alcuni strumenti di pianificazione o di scelte amministrative non misurabili quantitativamente, si ha una percentuale di positività nell’87,5% dei casi. Particolarmente significativi, ad esempio, l’aumento al 73% della raccolta differenziata, i posti negli asili nido (i bambini fino a 2 anni iscritti agli asili nido comunali o inseriti in un sistema di indirizzo e controllo pubblico superano il 30%), la capacità di riscossione da parte dell’amministrazione comunale, che sfiora il 90%. Le piste ciclabili toccano i 111,73 km ogni 100 kmq e la densità delle colonnine per la ricarica di auto elettriche sono 4 ogni 10 kmq. Mentre, tra le tendenze degli indicatori con dimensioni sovracomunali, vanno evidenziate le unità immobiliari raggiunte in tutto il comune dalla banda larga, che arrivano al 95%.

"Prato, rispetto alle metropoli internazionali, è una città piccola, ma ha al suo interno tutta la loro complessità - afferma Benedetta Squittieri, assessora allo sviluppo economico -. Città medie che sono dotate di quella flessibilità, capacità di assorbire i cambiamenti e disponibilità all’innovazione necessari per verificare gli effetti di queste trasformazioni in tempi brevi".