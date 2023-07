La sosta non si paga Parcheggi gratuiti nel mese d’agosto

Come ormai tradizione in città, per il mese d’agosto gli automobilisti potranno lasciare gratuitamente la macchina in sosta sugli stalli blu sia in prossimità del centro storico che al di fuori della cinta muraria. Per darne informazione a tutta la cittadinanza, ma anche ai turisti, sui display dei parchimetri sarà indicata la gratuità, anche in inglese. Le macchinette, inoltre, non accetteranno l’introduzione delle monete, così da fare capire ulteriormente agli automobilisti come la sosta sia gratuita.

Come previsto anche in passato, saranno gratuiti anche i parcheggi di Porta Fiorentina e Ebensee nord, le cui sbarre d’ingresso e di uscita rimarranno alzate e verranno messi cartelli ai varchi e alle casse automatiche. Attenzione invece al parcheggio coperto del Serraglio, che resterà a pagamento con le solite tariffe previste durante l’anno, comprese quelle convenzionate.

La scelta presa dal Comune di Prato e da Consiag Servizi di non fare pagare la sosta in città durante il mese d’agosto rappresenta un tentativo di incentivare le vendite nei negozi in un periodo dell’anno di fiacca, dove per le ferie c’è di fatto meno movimento di clientela. E va incontro anche alla volontà di fare risparmiare i pratesi almeno sulla sosta in un periodo di rincari generalizzati in ogni settore della quotidianità.

Se la sosta sugli stalli blu diventa gratuita, non cambia niente invece per quanto riguarda la pulizia strade. Il calendario resta invariato e quindi le automobili dovranno essere spostate come sempre. Chi non lo farà incapperà nelle sanzioni, che tra l’altro sono state particolarmente numerose nel primo trimestre del 2023. Il servizio di spazzamento da parte di Alia, infatti, a rotazione fra le varie strade, vedrà ciclicamente l’affiancamento della polizia municipale che multerà gli automobilisti che non rispetteranno il divieto di sosta.

re. po.