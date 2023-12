La solidarietà vince: "La Toscana in bocca" raccoglie 14mila euro

Oltre 14mila euro: è la somma raccolta grazie alla Cena di Beneficenza de "La Toscana in Bocca" tenutasi mercoledì sera al Toscana Fair. Il ricavato verrà adesso devoluto alla Fondazione Radioterapia Oncologica Onlus, per sostenere la ricerca medica.

Durante la serata, inoltre, sono stati presentati due appuntamenti importanti. Il primo consiste in una Cena di Beneficenza a favore del Comune alluvionato di Quarrata, che si terrà al Toscana Fair il prossimo 25 gennaio. L’iniziativa sarà sviluppata grazie alla sinergia tra l’associazione “Pizza & piece” (su impulso di Manuel Maiorano) e La Toscana in Bocca. Il ricavato della Cena verrà interamente destinato alla Biblioteca pubblica di Quarrata, duramente colpita durante i tragici eventi dello scorso 2 novembre.

Nell’occasione è stato anche anticipato che l’edizione 2024 de La Toscana in Bocca si sdoppierà, coprendo entrambi i territori di Pistoia e Prato. Per Pistoia si tratta di un ritorno atteso dal 2019: l’appuntamento è dal 25 al 28 aprile, nella storica location de La Cattedrale. Ancora in corso di definizione, ma confermatissimo, il programma su Prato che la scorsa estate, nell’ambito della sinergia con Eat Prato, ha conosciuto il suo anno zero al Castello dell’Imperatore, per una edizione molto partecipata.

Tornando alla Cena di Beneficenza, si sono ritrovati nella Serra Winter Garden del Toscana Fair circa 240 ospiti. Il ricavato finale è stato pari a 14.285 euro. L’assegno è stato consegnato al past president della FRO Bruno Gori (alla serata presente anche il nuovo presidente, Lorenzo Gori), alla presenza del Governatore della Regione Eugenio Giani, dei sindaci di Pistoia e Prato, Alessandro Tomasi e Matteo Biffoni, del presidente e del direttore di Confcommercio Pistoia e Prato, Gianluca Spampani e Tiziano Tempestini, del presidente della Fipe interprovinciale Tommaso Gei, di Daniela Mugnai in rappresentanza di Vetrina Toscana, del presidente di Toscana Fair Paolo Mati e del direttore del Reparto di radioterapia oncologica dell’ospedale di Careggi, il dottor Lorenzo Livi. "Una serata densa di contenuti molteplici – le parole di Spampani e Tempestini – e che, per la grande partecipazione che ha raccolto, dimostra quanto le due province riescano a compattarsi quando entra in gioco la solidarietà".