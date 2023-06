La solidarietà corre sul filo

Prato, 2 giugno 2023 – La Ets “Regalami un sorriso” dopo 20 anni di attività al servizio della solidarietà attraverso la realizzazione di servizi fotografici sportivi, prevalentemente nel mondo del podismo ha voluto incontrare chi tanto ha fatto per aiutare e coadiuvare il proprio lavoro.

Ricordiamo che dopo che sono stati effettuati i servizi fotografici questi vengono archiviati sul server https://www.regalamiunsorriso.it/ dove gli appassionati podisti possono acquisire le foto a fronte di un contributo liberale che sarà poi rigorosamente impiegato in beneficenza. L'affidabilità del servizio di connessione oltre alla velocità di accesso, anche se in molti affollano il server, è il segreto di questo successo. Se quasi tutto oggi avviene nel mondo del virtuale, si avverte anche la necessità di stringere la mano a chi ha realmente coadiuvato il loro successo.

“Abbiamo incontrato il direttore generale di Estracom Fabio Niccolai, che è anche un appassionato triatleta e maratoneta che condivide la passione che andiamo a documentare con le nostre foto. Insieme a lui Gianmarco Giovannelli, un amico fraterno che è stato il primo a metterci disposizione la sua competenza di programmatore e sistemista, primo ed assoluto padre del sistema della piattaforma informatica. In questo piacevole incontro – dice il presidente Piero Giacomelli – gli argomenti comuni non sono certo mancati, corsa, bici, maratone e innumerevoli altri momenti di sport e solidarietà sono la matrice comune che quando va a sposarsi con competenza e tecnologia all'avanguardia il successo è scontato. In questi anni sono state 4 le ambulanze che grazie al lavoro del sodalizio sono entrate in servizio oltre ad altre 4 automediche, e ben 177 defibrillatori che hanno salvato ben 10 vite. Come tangibile segno di riconoscenza è stato consegnato un importante riconoscimento, "il logo dell'associazione" realizzato in cotto dell'Impruneta dall'artista Alberto Bellosi famoso per le sue realizzazioni in cotto di famosi monumenti quali il Duomo di Firenze, quello di Milano, la Torre di Londra e decine di altri capolavori”.