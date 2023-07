"La sfida dell’ascolto" Nerbini a confronto con giunta e consiglio

Trovare nuove strade da percorrere insieme per il bene della città. Nell’ambito del "Cammino sinodale" promosso dalla Chiesa di Prato, il vescovo Giovanni Nerbini ha invitato la giunta e il consiglio comunale a vivere un momento di confronto e dialogo. Lo stile proposto è stato quello indicato da Papa Francesco, basato sull’"ascolto profondo", un atteggiamento che ha contraddistinto il lungo percorso iniziato nell’ottobre 2021 e che ha visto il coinvolgimento di oltre duemila persone su tutto il territorio diocesano. "Questa volta abbiamo voluto incontrare gli amministratori locali, abbiamo voluto sapere anche da loro cosa chiedono gli uomini e le donne del nostro tempo alla Chiesa", spiega monsignor Nerbini.

All’iniziativa, che si è tenuta in Palazzo vescovile, hanno partecipato il sindaco Matteo Biffoni, alcuni membri di giunta e un buon numero di consiglieri comunali della maggioranza. L’invito all’appuntamento era stato inoltrato dal presidente del consiglio comunale Gabriele Alberti a tutti i consiglieri.

Uno dei temi è stato come riuscire a intercettare quella fascia di popolazione, sempre più ampia, che vive ai margini della società. "Non si tratta solo di persone con fragilità di tipo economico – è stato detto in più di un intervento – ma anche cittadini che non riusciamo mai a incontrare e che non parlano con noi perché ritengono che le istituzioni non li rappresentano". Da questa riflessione è nata la proposta di "mettere nella nostra agenda politica questo punto e di farlo insieme alla Chiesa". In questo percorso si inserisce anche l’intenzione di coinvolgere sempre di più le nuove generazioni. Un altro elemento di confronto ha riguardato la città multietnica e il rapporto con le confessioni religiose presenti all’interno della grande comunità pratese.

Aperto snell’ottobre 2021 da Papa Francesco a Roma, il Cammino sinodale sta coinvolgendo le diocesi di tutto il mondo. A Prato il lavoro promosso dall’equipe del cammino sinodale, guidata da monsignor Basilio Petrà e Maria Laura Cheli, è stato incessante: oltre duecento gli incontri organizzati a livello parrocchiale e associativo e più di duemila le persone sono entrate in dialogo con sacerdoti e animatori dei vari gruppi di discussione. Tutto il materiale raccolto – e inviato a Roma in un documento di sintesi – si trova sul sito web della diocesi di Prato, nella sezione dedicata al Cammino sinodale.