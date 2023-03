La settimana corta "Prato sia laboratorio" Anche la Cgil spinge per cambiare le regole

"Noi ci siamo, se si tratta di discutere, anche a Prato, di riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, la Cgil c’è". Il segretario generale della Camera del Lavoro, Lorenzo Pancini, si inserisce nel dibattito che si è aperto sulla proposta del Pd di sperimentare anche nel distretto la riduzione dell’orario del lavoro. Secondo la Cgil ci sono margini per dare il via anche in città alla nuova era del lavoro, grazie alla tecnologia che corre in aiuto del sistema produttiv.-

"La Cgil – prosegue Pancini – con Landini ha proposto la questione al congresso nazionale, in corso a Rimini, ribadendo che è giunto il momento di dare concretezza al tema, di porsi ’l’obiettivo generale di redistribuire la ricchezza prodotta e di andare verso la piena occupazione anche attraverso la riduzione e redistribuzione degli orari a parità di salario’. Certo serve una strategia, altrimenti si corre il rischio che diventi esempio isolato di buona contrattazione o scelta in mano alle aziende". Una proposta subito bocciata dal mondo industriale che la Cgil rilancia con forza. "E’ arrivato il momento – continua il segretario generale della Camera del Lavoro – di porre concretamente il problema anche a Prato, di non farne questione astratta, relegata in un dibattito accademico, o preclusa da pregiudiziali. Sono due le questioni: la prima riguarda la possibilità di avviare la sperimentazione nelle imprese più strutturate e meglio organizzate del manifatturiero, abbandonando l’idea che l’orario ridotto si debba confinare solo nelle aziende del settore finanziario o dei servizi; la seconda questione riguarda il modo di pensare il distretto: non possiamo continuare a pensarlo così come è. La Cgil si è pronunciata chiaramente con ’Ripensare Prato’: c’è bisogno di un nuovo modello di sviluppo locale, che favorisca la crescita delle aziende, attraverso la strutturazione in reti produttive e la loro aggregazione. Non è pensabile immaginare, in un mondo in cui i cambiamenti imposti da un mercato globale sono sempre più veloci ed interdipendenti, un distretto locale sempre uguale a sé stesso. Sono operazioni possibili: il livello raggiunto dalla tecnologia è tale che si può aumentare la produttività dell’intero sistema, con l’innovazione e la qualificazione delle produzioni e dei processi produttivi.".

Il principale sindacato dei lavori pone la questione di un ’nuovo distretto’: "Prato ha la necessità assoluta di misurarsi con ciò che è richiesto per stare al passo dei tempi, ma soprattutto occorre passare alla fase della sperimentazione - conclude Pancini -. Per quanto ci riguarda, come già detto, ne faremo oggetto di una nuova stagione di contrattazione su orari, salario e per un new deal delle competenze in ambito industriale".