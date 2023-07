La Serra, gioca 3 euro e ne vince 47.000

Con una schedina da tre euro si è portato a casa 47.086 euro. A distanza di due anni un’altra bella vincita al SuperEnalotto è stata messa a segno alla ricevitoria "Antica Bottega del Bastogi" a La Serra a Carmignano, gestita da Raffaele Sannino insieme alla moglie Maria.

La giocata del 25 luglio scorso è stata fortunata per un uomo che dovrebbe essere un lavoratore della zona.

Non è la prima volta che la dea bendata si ferma in questa ricevitoria, uno dei negozi storici de La Serra e l’ultimo rimasto che vende anche generi alimentari, pane fresco, con servizio bar e punto pranzo. Fra le ultime vincite ricordiamo l’estrazione del 10 aprile 2021 del SuperEnalotto che fece vincere con "5" la somma di 50.056 euro.

Nel 2012 il colpo fu ancora più importante: 87.000 euro sempre col SuperEnalotto.

Il locale della via Carmignanese è aperto dalla mattina presto sino a sera ed è frequentato soprattutto da lavoratori di passaggio o da dipendenti delle aziende della zona, sia per le colazioni sia per il pranzo come tavola calda. E fra un caffè, un panino o un primo piatto tanti hanno ormai l’abitudine di prendere le schedine del Superenalotto.

"Chiaramente non so con certezza chi può aver vinto – racconta il gestore Raffaele Sannino – ma i giocatori sono quasi tutti clienti che transitano da Carmignano per lavoro e si fermano puntualmente. Era una schedina in abbonamento. Presumo che questa vincita sia servita a qualcosa, a rendere meno gravosa la vita di una famiglia che se lo meritava. E ne sono molto felice".

M.S.Q.