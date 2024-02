La selezione di Randstad. Servono quattro addetti

Randstad Retail, divisione di Randstad Italia specializzata nella ricerca, selezione, formazione

e gestione di specialisti in ambito Retail ricerca, per importante azienda cliente attiva nel settore degli inventari in farmacia, 4 addetti all’inventario per Firenze. Si propone contratto da 24 ore settimanali in somministrazione, con forte possibilità di straordinari fino ad arrivare anche a 40 ore settimanali.

Iniziale contratto di 2/3 mesi con buone possibilità

di proroga. L’attività verrà svolta all’interno di

diverse farmacie su tutto il territorio fiorentino.

Gli addetti all’inventario si occuperanno di presentarsi presso le farmacie segnalate; effettuare l’inventario

dei prodotti farmaceutici all’interno del punto vendita; fornire un report dettagliato sulle numeriche raccolte. Titolo di studio richiesto: diploma di scuola superiore

o qualifica professionale. Per candidarsi bisogna andare sul sito internet della società. Questo

è l’indirizzo web: www.randstad.it