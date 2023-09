La scuola in festa a Officina Giovani tra laboratori e incontri

Una grande festa della scuola. È l’ottava edizione della giornata "Apprendimento Digitale", organizzata come ogni anno dai volontari dell’Aid, l’Associazione italiana dislessia di Prato e Comune di Prato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico regionale. Sabato 7 ottobre, dalle 9 alle 17, sarà come sempre Officina Giovani lo scenario dell’evento, che quest’anno coinvolge 38 istituti di ogni ordine e grado di Prato e di altre province toscane: Firenze e Pistoia, con 3 istituti ciascuno, e anche Lucca, Arezzo e Siena.

Tanti i temi proposti a docenti e ragazzi, dall’intelligenza artificiale alla web radio ai giochi interattivi con Minecraft. Saranno allestite 4 sale per gli stand espositivi delle scuole, oltre i corridoi esterni, e 6 sale per workshop, laboratori e incontri. Il programma prevede 29 incontri di formazione, informazioni e laboratori per docenti, studenti e genitori. Nei corridoi esterni una ventina di altre attività: sport, musica, danza, fotografia, teatro, moda, creatività, astronomia, tecnologia, soccorso e sicurezza e così via. L’ingresso è aperto a tutti e gratuito. Per iscrizioni e prenotazioni (dal 25 settembre) consultare il sito http:apprendimentodigitale.po-net.prato.it. Per informazioni AID sezione di Prato: [email protected]