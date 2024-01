La scuola di tessitura piace alle donne: "Manca manodopera? La formiamo noi"

La mancanza di manodopera è uno dei maggiori problemi che attanaglia il distretto: gli operai e i tecnici specializzati invecchiano e il ricambio generazionale è lento. Da qui l’idea innovatrice messa a terra dal Lanificio Nova Fides, guidato dalla seconda generazione della famiglia Calabresi che ha deciso di fare un passo avanti nella formazione decidendo di aprire una scuola all’interno della propria azienda. Lo scopo è arrivare a formare direttamente sui macchinari giusti le persone da assumere. I risultati sono andati oltre ogni più rosea aspettativa, in campo sono scese maestranze con un profilo del tutto inaspettato: ad imparare il mestiere di tessitore si sono presentate sei donne, tutte under 30. Persone che hanno scelto di fare questo mestiere e che in brevissimo tempo hanno imparato l’arte tessile pur provenendo da altri settori (una delle giovani candidate ha lasciato l’università di architettura per entrare nel mondo produttivo del distretto).

"Non ci aspettavamo che questo percorso avesse tanto successo. Abbiamo creato una scuola interna per necessità perché i nostri dipendenti invecchiano e si avvicinano alla pensione. Il nostro è un mestiere che ha bisogno di tanta passione, manualità e conoscenza", dice Claudio Calabresi alla guida dell’azienda insieme al fratello Paolo. Da qui l’idea di formare direttamente in fabbrica i nuovi operai. "È venuta una ragazza che era iscritta all’Università di architettura dicendo di voler imparare il mestiere tessile - racconta l’imprenditore - dopo di lei si sono avvicinate altre cinque ragazze che si sono dimostrate davvero brave, tanto che stiamo pensando ad un ulteriore step di formazione per farle crescere di ruolo".

Il percorso all’interno dell’impresa è durato circa due mesi, insieme ad esperti sono stati creati momenti di formazione in aula e momenti di pratica che poi si sono concretizzati in posti di lavoro. Le donne che hanno partecipato alla scuola e adesso sono tutte assunte con contratti stabili.

"Con grande sorpresa sono tornate le tessitrici, erano decenni che nelle fabbriche non si vedevano donne nel reparto di tessitura perché nel tempo è diventato un lavoro prettamente maschile", aggiunge Calabresi. Alla Nova Fides è stato quindi necessario realizzare uno spogliatoio femminile oltre a spazi specifici. "Siamo stati per un anno alla ricerca di lavoratori specializzati che non riuscivamo a trovare - aggiunge - poi la svolta con il lancio di ’School of Weaving’, un’esperienza positiva che certamente porteremmo avanti anche in futuro".

Un vivaio che le imprese più strutturate stanno iniziando a coltivare direttamente all’interno della propria realtà: una soluzione tanto creativa quanto funzionale per ovviare alla cronica mancanza di manodopera specializzata. Il 2° rapporto Mismatch, frutto di un’indagine su 200 aziende artigiane presentato da Cna, ha ben evidenziato come la carenza di personale sia ormai un problema strutturale per il distretto. Nella provincia pratese le iscrizioni e l’attività degli istituti tecnici e professionali sono maggiori rispetto alla media nazionale e regionale, ma comunque non sufficienti a soddisfare le necessità di un distretto che invecchia.

Silvia Bini