La scoperta: le non-vacanze intelligenti

Maristella Carbonin

C’è chi resiste, in questo agosto bollente. E ha deciso di tenere su il bandone. Da lavoratrice fuori sede conosco più o meno tutte le (poche) possibilità per pranzare in centro nel cuore dell’estate pratese. E allora oggi abbiamo voluto chiedere ad alcune attività che hanno scelto di tenere aperto in questo periodo dove quasi tutti hanno fatto le valigie se, a conti fatti, ha senso. E sì, ha senso: proprio a conti fatti. D’altra parte non ci vuole un genio: poca concorrenza, e gli affari vanno bene. Per qualcuno benissimo, meglio degli altri mesi. Vedi un po’, esistono anche le non-vacanze intelligenti.