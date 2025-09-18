La scomparsa di Zucchi. Tessile e cultura in lutto

Lutto nel mondo del tessile pratese e non solo. Ieri mattina se ne è andato Piero Zucchi, 82 anni, imprenditore del tessile, conosciuto ed apprezzato per i suoi molteplici interessi dalla musica al canto. Raffinato disegnatore di tessuti, ha guidato un’azienda di importazione di tessuti, lavorando per il mercato sia nazionale che internazionale. Erano i tempi in cui Prato era un esempio lavorativo per la continuità d’impegno e per la capacità di guardare oltre i propri confini, tanto che Zucchi è stato tra i primi a percorrere la via della Cina.

Oltre al lavoro, Zucchi ha coltivato da sempre la passione per la musica e per il teatro, tanto da aver collaborato alla stesura di alcuni testi per la Rivista del Buzzi e per spettacoli andati in scena al Politeama. In uno dei suoi viaggi in America, come ha ricordato in un’intervista pubblicata nel 2018 su La Nazione a Roberto Baldi, "ebbi occasione anche di parlare con Frank Sinatra" a dimostrazione della sua grande passione per il canto e per quella "My way", canzone che tanto piaceva interpretare a Zucchi.

E’ stato anche un protagonista ed un animatore pieno di iniziative ed idee nel mondo dell’associazionismo. Basti ricordare che per sei anni, quando la Prato era quella della frenesia e del boom tessile, è stato il più giovane presidente dei Misoduli ed è stato socio attivo nel Lions Club "Curzio Malaparte".

La salma di Zucchi è esposta all’oratorio della Misericordia di via Convenevole. La messa viene officiata oggi alle 15,30 nella chiesa di Santa Maria della Pietà. Lascia la moglie Ghitte Michelagnoli, la figlia Teresa, il genero Giulio e i nipoti Tommaso, Eleonora e Giovanni.

La famiglia ha espresso il desiderio di non ricevere fiori ma di onorare la memoria di Piero con opere di bene a favore di AIMA-Associazione Italiana Malattia di Alzheimer (Prato, IBAN IT89N0344021502000000505700, causale erogazione liberale in memoria di Piero Zucchi).

Tanti i pensieri di cordoglio e di amicizia rivolti a Zucchi, tra cui anche quello del Sottosegretraio agli Affari Esteri Giorgio Silli: "Prato da oggi sarà ben più povera senza di te. Fai buon viaggio grande Piero".