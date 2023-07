La scomparsa di Bigagli Le parole della famiglia

Un messaggio di ringraziamento a chi partecipato al dolore per la perdita di Piero Bigagli è arrivato dalla famiglia dell’impreditore venuto a mancare sabato: "La moglie e i figli ringraziano parenti, familiari, amici e tutti colori che con una visita, un messaggio, un abbraccio si sono uniti al cordoglio per la perdita di Piero Bigagli. Tanta è stata la partecipazione. Un ringraziamento speciale agli ex dipendenti ed operai della S Bigagli & C, che dopo 20 anni dalla chiusura dell’attività, hanno dimostrato una stima ed un attaccamento commovente a ciò che Piero aveva orgogliosamente contribuito a costruire, una comunità, la sua seconda famiglia. Un ultimo ringraziamento al personale di AOU Careggi, in special modo al reparto di Cardio chirurgia vascolare ed al reparto di terapia Intensiva, partendo dal personale sanitario fino ad arrivare al professor Carlo Pratesi, al professor Raffaele Pulli ed al Professor Aaron Fargion (il mago, così lo chiamava Piero) che dal 2018 ad oggi hanno curato Piero con una professionalità, una accoglienza ed una umanità che lo aveva profondamente toccato".