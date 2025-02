La salute del distretto. Un questionario fra gli imprenditori per mettersi in gioco

Analizzare e comprendere la situazione delle imprese del settore tessile del distretto pratese e contemporaneamente delineare prospettive e guardare alle aspettative degli imprenditori. E’ questo l’obiettivo che si è posta l’associazione Pratofutura, presieduta da Marco Ranaldo, con il progetto denominato ‘Perimetro reale’. Un’iniziativa che l’associazione sta portando avanti in collaborazione con il Comune di Prato, l’Università di Firenze attraverso il Polo universitario di Prato e con il contributo anche di Confindustria Toscana Nord. Un’indagine a tappeto sul distretto e i suoi protagonisti che avverrà attraverso un sistema di rilevazione tramite un questionario.

"Il progetto Perimetro reale prevede l’invio di un questionario a circa 250 imprese selezionate - spiega il presidente Ranaldo - l’indagine incentrata su diversi temi afferenti l’operatività aziendale. I risultati saranno resi noti successivamente in un evento specifico. Perimetro reale si propone di analizzare e comprendere quale sia il reale stato delle imprese del settore tessile del nostro distretto e quali siano gli stati d’animo dell’imprenditori oltre che le prospettive e le aspettative. Il questionario è una indagine a 360° con interviste dirette agli imprenditori su una serie di temi aziendali, economici, sociologici, strategici e di visione prospettica". Il questionario è stato inviato direttamente a circa 250 imprenditori tessili "che sono stati selezionati su basi statistiche tra le aziende iscritte alla camera di commercio ed alle associazioni industriali ed artigianali di categoria".

C’è un aspetto che sta particolarmente a cuore al presidente Ranaldo e che evidenzia con forza. "Questa indagine ci consentirà di intercettare, al di là dei numeri, quali sono i sentimenti profondi nei nostri imprenditori e consentirà ai nostri ricercatori universitari di elaborare un quadro della situazione del settore tessile del nostro territorio".

Un modo per gli imprenditori per mettersi in gioco e per pensare di essere protagonisti del proprio futuro, che inevitabilmente sta chiedendo un cambio di passo e una nuova fisionomia del sistema distretto, rispetto a come è stato concepito fino ad oggi. Dunque Pratofutura offre una grande opportunità agli imprenditori che vogliono dare nuovi input alla filiera tessile e una nuova marcia a un distretto che deve puntare a rinnovarsi nei meccanismi, negli approcci ai mercati e nelle modalità di produzione.

"I risultati di questa indagine saranno resi pubblici in un evento che sarà organizzato nei prossimi mesi - aggiunge Ranaldo - lo studio sarà consegnato anche ai politici del territorio". Il presidente di Pratofutura chiude lanciando un appello: "Chiunque tra gli imprenditori tessili, anche se non selezionato, voglia partecipare a quest’indagine, può contattare la nostra segreteria richiedendo l’invio della documentazione con il questionario".

Uno studio da ampliare per restituire quanto più possibile veritiero lo stato di salute del distretto per poi individuare gli interventi più utili da attuare. Tutti gli imprenditori, anche se non selezionati, possono partecipare a Perimetro reale, richiedendo il questionario alla segreteria di Pratofutura all’indirizzo mail [email protected].

Sa.Be.