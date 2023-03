La saggezza e l’audacia: in San Domenico il libro postumo di Sassoli

L’Associazione Punto d’Incontro ricorda David Sassoli (nella foto) con la presentazione del suo libro postumo "La saggezza e l’audacia - Discorsi per l’Italia e per l’Europa" in programma domani alle 21 nel complesso di San Domenico. Interverranno la vice presidente del Parlamento europeo Pina Picierno, il curatore Claudio Sardo, ex direttore dell’Unità e Presidente dell’Associazione stampa parlamentare, e Francesco Saverio Garofani, già parlamentare e ultimo direttore del quotidiano Il Popolo, oggi consigliere del presidente della Repubblica. Il libro, pubblicato da Feltrinelli, ha la prefazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella; Sardo nel suo lavoro ha cercato di ripercorrere il percorso umano, professionale e politico di David Sassoli attraverso le sue parole spese in diverse circostanze negli anni. "Sarà un momento anche per richiamare a raccolta i tanti amici pratesi e fiorentini per un gesto di abbraccio collettivo ai suoi familiari a un anno dalla scomparsa", dice il presidente di Punto d’Incontro Gianni Taccetti.