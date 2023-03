’La saggezza e l’audacia’ il libro postumo di Sassoli

L’associazione Punto d’Incontro ricorda David Sassoli (nella foto) con la presentazione del suo libro postumo "La saggezza e l’audacia - Discorsi per l’Italia e per l’Europa" in programma questa sera alle 21 nel complesso di San Domenico. Interverranno alla serata la vice presidente del Parlamento europeo Pina Picierno, il curatore Claudio Sardo, ex direttore dell’Unità e Presidente dell’Associazione stampa parlamentare, e Francesco Saverio Garofani, già parlamentare e ultimo direttore del quotidiano Il Popolo, oggi consigliere del presidente della Repubblica. Il libro, pubblicato da Feltrinelli, ha la prefazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella; Sardo nel suo lavoro ha cercato di ripercorrere il percorso umano, professionale e politico di David Sassoli attraverso le sue parole spese in diverse circostanze negli anni. "Sarà un momento anche per richiamare a raccolta i tanti amici pratesi e fiorentini per un gesto di abbraccio collettivo ai suoi familiari a un anno dalla scomparsa", dice il presidente di Punto d’Incontro Gianni Taccetti. Appuntamento quindi questa sera con la presentazione del libro ’La saggezza e l’audacia: in San Domenico il libro postumo di Sassoli’.