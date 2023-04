La Rocca medievale vero tesoro

La rocca, costruita a partire dal 13 dicembre 1019, è diventata una tranquilla residenza signorile dopo l’ultimo evento storico importante in cui è stata coinvolta, ovvero l’assedio del 1537 da parte di Cosimo I, in seguito al quale Montemurlo divenne stabilmente dominio dei Medici. Sulla piazza del borgo si trova la pieve di S.Giovanni Battista Decollato, la cui prima testimonianza si trova in un documento di Ottone III del 995. Nella pieve, sopra l’altare maggiore, è conservata una bella croce astile lavorata a sbalzo su lamina d’argento dalla scuola orafa pistoiese nel sec. XIV. La chiesa è affiancata, in posizione un poco arretrata, dall’oratorio del Corpus Domini, costruzione del 1560, restaurata nel corso del 1700 su progetto dell’architetto pratese Giuseppe Valentini. La rocca di Montemurlo, che allora costituiva praticamente tutto il paese, fu citata anche da Dante Alighieri nella Divina Commedia, precisamente nel canto XVI del Paradiso. Durante l’anno vengono organizzate alcune visite guidate, ad esempio in occasione della festa dell’olio che si tiene nella rocca la terza domenica di novembre.