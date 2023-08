La rivoluzione delle donne Teatro al Borgo TuttoèVita

Uno spettacolo teatrale, ma anche un messaggio, un impegno per un nuovo paradigma. "E lei che verrà" è il titolo della pièce che andrà in scena questa sera alle 21 nel suggestivo e stimolante scenario del Borgo TuttoèVita, in via di Mezzana a Cantagallo, a cura del Teatro Policardia. Nasce da un gruppo di donne che si è confrontato con sincerità e costanza sulle proprie necessità, sulle opportunità negate, sulle responsabilità esclusive, sulle mancanze e le proteste reiterate. Si sono incontrate nonostante le difficoltà acuite dallo stato di emergenza, nonostante i figli piccoli, i genitori anziani e i malumori dei mariti. "Abbiamo bisogno di un nuovo paradigma, che non metta più il genere al centro dei rapporti – spiega la nota di regia –. Un paradigma che sia sganciato dal potere, un nuovo linguaggio, che venga diffuso e arricchito dagli uomini in accordo con le donne. Il mondo ha bisogno di questo cambiamento. Dobbiamo iniziare ora, con atti coscienti che possano essere tramandati, dobbiamo creare oggi la realtà senza differenza per Lei che verrà". L’ingresso è libero, gradita la preiscrizione attraverso il sito o la pagina Facebook di TuttoèVita (per informazioni: [email protected]).

TuttoèVita promuove anche una tre giorni di festa in programma dal 10 al 12 settembre. Il 10 settembre il Borgo accoglierà i visitatori per passare una giornata insieme: per tutta la domenica, dalle 10 alle 20, sarà possibile richiedere colloqui per chi deve affrontare un momento difficile e partecipare a laboratori di arteterapia, respiro, yoga e rilassamento. Ci saranno anche momenti di meditazione guidata. Nel tardo pomeriggio sono previste performance di musicisti e attori. L’ingresso è a offerta libera da lasciare in loco, prenotazioni sulla piattaforma eventbrite. L’11 e il 12 settembre alla Villa del Palco è invece in programma un ritiro breve sull’arte della meditazione, guidato da padre Guidalberto Bormolini e la Fraternità di San Leonardo al Palco. Necessaria l’iscrizione scrivendo a [email protected] Il 12 settembre alle 21 ci sarà invece un concerto a beneficio del Borgo: Alan Sorrenti canterà alla Villa Guicciardini di Cantagallo e per chi vuole, alle 20 su prenotazione, sarà possibile cenare nei giardini di Villa Guicciardini. Info canali social TuottèVita, biglietti su Ticketone