La ripresa dopo l’alluvione Un camion di solidarietà

Francesca Gattai ed il marito Enrico hanno realizzato il loro desiderio di aiutare le popolazioni alluvionate in Emilia Romagna. Lo hanno fatto mettendo in gioco il loro lavoro e in pochi giorni sono riusciti a riempire un intero camion di mobili destinazione le zone alluvionate. "Siamo partiti con un bel carico di mobilia, dopo aver lanciato un appello a quanti ci conoscono – raccontano Francesca ed Enrico, titolari della Mon Rever, azienda impegnata nel settore dei mobili, del loro recupero e del restyling con la pittura clay paint con tinte in argilla – Purtroppo non siamo riusciti a passare da tutti coloro che avevano deciso di donare mobili. Ci dispiace, per questa volta è andata così, ma ci organizzeremo per il futuro". La destinazione per il primo carico è stata Fornace Zarattini, nel ravennate. "Qui abbiamo ricevuto una splendida accoglienza e vogliamo ringraziare Fabio Marzufero volontario di ’Cuore e territorio’ Aps (il presidente è Giovanni Morgese). Un grazie anche a Massimo Rasseni dell’Associazione nazionale Polizia di Stato - dicono i coniugi entusiasti della donazione - Un ringraziamento speciale va ad Autotrasporti Eddy snc di Agliana che ha messo a disposizione il camion per questa bellissima avventura. Per i mobili, invece, ricordiamo il Lanificio Brandi di Prato e la famiglia Mazzoni di Montemurlo. E’ stato un momento emozionante. Siamo stati già contattati per altri mobili. Aiutare il prossimo è aiutare se stessi. Enrico ed io vorremmo continuare a dare una mano a questi cittadini con quello che sappiamo fare e che facciamo ogni giorno con passione".

Sa.Be.