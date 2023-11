"La ripartenza per ora a settori"

Al Gruppo Colle, ad Usella, l’attività produttiva è ripartita con una piccola parte dell’azienda, dopo l’eccezionale ondata di maltempo causata dalla tempesta Ciaran. "Una piccola parte è ripresa ma per il resto dobbiamo controllare quello che è successo sotto il pavimento, che si è riempito di acqua – spiega Riccardo Matteini Bresci – Le pompe che non hanno comandi in quelle parti non hanno problemi, mentre la parte elettrica è tutta da cambiare". Gravi danni per il settore idroelettrico. "Delle dieci centrali che abbiamo, tre hanno riportato danni, ma si riesce a farle ripartire. Le altre sette sono sotto detriti ed altra roba: piano piano stiamo verificando l’entità di quello che è successo". La furia delle acque del Bisenzio è stata talmente violenta che non solo ha causato danni meccanici, ma all’interno di una delle turbine è spuntata una automobile Panda, mentre vicino ad un’altra turbina è stata trovata un’Audi. Anche al gruppo Colle titolari e dipendenti non si sono risparmiati per liberare il capannone dall’acqua e dal fango, facendo tutto da soli. "In questi giorni siamo riusciti a ripartire con la lavorazione per quanto riguarda la fase dell’asciugatura, importante per i nostri clienti – aggiunge Matteini Bresci – Anche le ditte che sono state colpite dalle inondazioni e hanno bisogno di asciugare le materie, possono trovare il servizio in funzione. Si spera di riprendere al più presto la parte della tintoria, al massimo entro la settimana prossima".