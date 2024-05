La rinascita dopo l’alluvione. Dall’incubo del fango alla speranza. I primi 40 anni della ritorcitura Rosy

Le sue lacrime e l’abbraccio forte con i sindaci davanti alla sua fabbrica, la Eurostoffe- Ritorcitura Rosy a Montemurlo, si ricordano tutti: all’epoca, a due settimane dall’alluvione del 2 novembre, quello di Roberto Giudici è stato uno sfogo per una situazione inimmaginabile, una tragedia che rischiava di mettere in ginocchio la sua come tante altre aziende colpite dal maltempo eccezionale. Oggi, a sei mesi dal disastro, quelle lacrime si sono trasformate in gioia e ringraziamento per i tanti aiuti e supporti ricevuti per risollevarsi dalle conseguenze dell’alluvione. E lacrime di gioia anche per aver raggiunto quello che sembrava un traguardo annientato dall’alluvione: i primi 40 anni di attività dell’azienda di Giudici, che si occupa di lavorazione stoffe conto terzi e conta 10 dipendenti.

"E’ stata dura, ma ce l’abbiamo fatta a spegnere le 40 candeline con i nostri collaboratori, i nostri clienti e i tanti volontari che ci hanno aiutato a spalare il fango – dice con soddisfazione l’imprenditore, che aveva visto i suoi macchinari finire sotto un metro e 20 centimetri di acqua – .Un momento di ripartenza e un anniversario importante che abbiamo voluto celebrare, organizzando una festa in azienda. Ci ha fatto molto piacere rivedere tutti quei ragazzi che si sono impegnati ad aiutarci a ripulire l’azienda. Li ho invitati per ringraziarli per il sostegno, anche morale oltre che manuale, che ci hanno dato per la ripartenza e che ci ha permesso di essere oggi qui a celebrare il quarantennale della nostra azienda". Un dovere morale per Giudici quello di esprimere concretamente un "grazie" agli angeli del fango che gli hanno dato la speranza di riprendere la produzione e di non vedere affogati i sacrifici di una vita sotto un metro e 20 centrimetri di acqua.

All’appuntamento hanno partecipati numerosi nella fabbrica tirata a lucido per l’occasione: insieme ai tanti volontari delle associazioni, anche il sindaco Simone Calamai, il presidente e il segretario generale di Confartigianato Imprese Prato, Luca Giusti e Davide Majone, e molti clienti, che nelle settimane post alluvione hanno saputo dimostrare la loro vicinanza, comprensione e solidarietà operativa all’Eurostoffe-Ritorcitura Rosy. "Ormai abbiamo ripreso il lavoro per le molte aziende tessili pratesi nostre clienti, che non sono mancate a questo momento di condivisione e di festa".

Sara Bessi