La riforma del 118 Vaiano, l’infermiere c’è ma arriverà ad ottobre Si prova ad accelerare

La promessa dell’infermiere a bordo nelle 12 ore diurne, sempre, sull’ambulanza del 118 a Vaiano c’è. Nessuna retromarcia su un impegno che il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, si è preso con il sindaco di Vaiano, Primo Bosi, ma sulla sua attivazione è questione di tempo. E i mesi estivi sono tra i più complicati dell’anno perché si fa più evidente la carenza cronica di personale e la difficoltà di reperirlo per garantire le sostituzioni ferie. Insomma, l’infermiere arriverà, come è stato ribadito dai tecnici dell’Asl Toscana centro in occasione del consiglio comunale aperto sulla sanità, ma secondo uno spazio temporale dilatato. Si parla dell’inizio di ottobre. Anche se l’Asl centro si sta impegnando "per accelerare i tempi viste le difficoltà riscontrate nell’Alta Valbisenzio – dice il direttore generale Paolo Morello Marchese – Rafforzare Vaiano, significa rafforzare la Vallata e soprattutto la parte Alta, come l’area di Cantagallo, dove ci sono maggiori difficoltà per un servizio strutturato". Del resto, l’Asl aveva fatto sapere, in occasione del soccorso all’Acqua ad una donna caduta in un sentiero domenica 4 giugno (un’ora di attesa per l’ambulanza con volontari) della volontà, dell’attivazione "di un mezzo Blsd a Cantagallo. Purtroppo, nel territorio non sono presenti Associazioni strutturate per supportare un mezzo Blsd per 24 ore. Si stanno svolgendo trattative con le associazioni di volontariato per attivare un ulteriore mezzo Blsd a Vernio, più vicino a Cantagallo". Che la riforma del 118 declinata sul territorio pratese scricchioli non è più un mistero, come emerge in questi mesi di modifiche apportate a Montemurlo col taglio della postazione medicalizzata e sostituita solo dopo le forti rimostranze del sindaco Simone Calamai con un’ambulanza con infermiere nelle 12 ore diurne; poi a Vaiano con la mancata sostituzione del taglio del medico con un mezzo India (operatore infermieristico a bordo). Un periodo di rodaggio, durante il quale si possono fare modifiche ed aggiustamenti, come è stato rassicurato dai tecnici Asl.

Rassicurazione che si è trasformata in promessa dopo il soccorso del 29 giugno finito in tragedia: ma fino all’autunno pare che Vaiano dovrà contare sull’ambulanza con volontari e sull’infermiere solo nel fine settimana. Una revisione della riorganizzazione che richiede un allargamento di sguardo, come ha già fatto notare il Centro diritti del malato col suo presidente Fabio Baldi: "In Vallata, oltre alla medicalizzata a Vernio (h24), si dovrebbe localizzare a Vaiano una ambulanza con infermiere nelle 24 ore. Nei Comuni medicei riteniamo che sia necessaria una ambulanza medicalizzata nelle 24 ore, mentre a Montemurlo un’ infermieristica h24". E Prato città? Oggi conta su una sola automedica, due infermieristiche h24 e 12 Blsd (8 diurne e 4 notturne). Per il Cdm "Prato ha bisogno almeno di due automediche, considerando anche una costante possibilità di appoggio per Montemurlo".

Sara Bessi