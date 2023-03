La riforma del 118 contestata Comuni medicei, no ai tagli "Siamo pronti a ricorrere al Tar"

Se i parametri fissati dalla legge regionale per l’emergenza non saranno rispettati, i sindaci dei Comuni medicei ricorreranno al Tar. Ieri il primo cittadino di Poggio a Caiano, Francesco Puggelli, e quello di Carmignano, Edoardo Prestanti, hanno voluto mandare un messaggio chiaro alla Asl dopo che è diventata pubblica una bozza di riforma del 118 che prevede, oltre ai tagli già attuati a Montemurlo in vallata, anche l’eliminazione dell’ambulanza medicalizzata nei comuni medicei (anche se il direttore generale dell’Asl, Paolo Morello Marchese, ha garantito che "per ora non ci sarà nessun cambiamento").

Anche alcuni anni fa, quando la medicalizzata fu tolta da Campi Bisenzio, i comuni medicei furono toccati dalla riorganizzazione del 118.

"In quell’occasione – ha detto ieri Puggelli – fummo convocati e contestammo quella misura. Il risultato fu di togliere dal conteggio degli abitanti della piana i nostri Comuni. La legge del 2015 parla di una postazione medica avanzata ogni 60.000 abitanti". Carmignano in particolare ha zone geografiche di difficile accesso e non può essere messo in discussione lo sforamento degli 8 minuti di tempo previsti per un intervento di soccorso avanzato su, ad esempio, un caso di infarto.

Per i due sindaci il servizio può essere rimodulato e incrementato, semmai, con automedica e autoinfermieristica: "L’automedica – ha spiegato Puggelli – può avere la base al punto di primo soccorso attuale (alla Misericordia, ndr) o alla casa di comunità che verrà costruita e si può ragionare su avere un’automedica in più, oltre a quella di Prato, al posto dell’ambulanza e potenziare il punto di primo soccorso, ad esempio con l’infermiere che oggi può intervenire su 44 patologie". Quindi il punto di primo soccorso va difeso e potenziato, altro che tagli.

Per l’Asl tra le zone critiche di Prato ci sono Tavola e San Giorgio a Colonica: senza il presidio avanzato dei comuni medicei come si potrebbe colmare questa criticità?

"Bisogna lavorare tutti – ha detto Prestanti – per la tenuta del servizio. Quando si parla della salute ci deve essere un confronto e leggere sui giornali di probabili decisioni in ambito sanitario è stupefacente. Carmignano ha molti interventi con elisoccorso e questo è un dato significativo. Se succederà come a Montemurlo e Vaiano faremo ricorso, d’altra parte anche con l’aeroporto non ci siamo mai sottratti al confronto ma alla fine è stato necessario ricorrere al Tar".

I Comuni medicei contano di aprire un tavolo di discussione anche con il Comune di Prato, dove il servizio con automedica è già partito. Proprio l’automedica, tra l’altro, sarebbe anche un valore aggiunto all’emergenza, rispetto all’ambulanza, in quanto operano medico e infermiere con attrezzature che permettono esami immediati sul paziente.

M. Serena Quercioli