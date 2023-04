"La riforma del 118 calata dall’alto" Faggi tira le orecchie all’Asl Centro

"Sulla necessità di una riforma del sistema sanitario territoriale, dal 118 alla continuità assistenziale, c’è stata condivisione. Quello che manca ora è un ascolto più attento alle esigenze che i sindaci stanno presentando a Regione ed Asl Centro. I sindaci si fanno portavoce delle preoccupazioni dei territori, non di ubbie di carattere politico. Quando in un comune si passa da un’ambulanza con medico ad una addirittura senza infermiere, è chiaro che ci possano essere delle ansie. All’Asl ed alla Regione il compito di rassicurare". Simone Faggi, presidente della Società della salute, parla chiaro sulle tensioni che da mesi stanno attraversando l’area pratese, dove la riforma del 118 ha già preso campo partendo dal taglio del medico a Montemurlo e a Vaiano. Secondo le ultime indiscrezioni si preannuncerebbero ulteriori tagli nei comuni medicei (quest’ultima ipotesi è al momento contenuta in una bozza dell’Asl). "Ciò che si sta chiedendo, di fronte alle apprensioni di Montemurlo e Vaiano, è che ci sia un aggiornamento generale con i soggetti del territorio, fra cui le associazioni di volontariato che conoscono bene le realtà locali e la loro mobilità. Di fronte ad una modifica che è partita da Prato, è utile mettersi a sedere ad un tavolo per un confronto con azienda sanitaria e Regione sull’evoluzione del 118 negli ultimi due mesi". E aggiunge: "Chiediamo un confronto pacato sulla modifica prevista per l’area del Montalbano: il medico si toglie se i dati vanno in questa direzione. Vanno resi consapevoli sia i sindaci che le associazioni di volontariato. Dal momento che l’applicazione della riorganizzazione è partita dal pratese, ci aspettiamo più attenzione per questo territorio e le esigenze rappresentate dai sindaci".

Faggi auspica la creazione di un tavolo nel quale possano trovare ascolto le istanze del territorio per voce dei sindaci, che ne conoscono bene le caratteristiche, "proprio per dare una risposta efficiente ed effettiva. Soltanto così si può agevolare un momento di transizione così importante come quello della riforma sanitaria". Sul fronte 118 si sta muovendo anche Ilaria Bugetti, consigliera regionale Pd: "Comprendiamo la necessità di una riforma, ma questa deve essere fatta senza sacrificare i territori più distanti dall’ospedale. Sto sollecitando insieme ai sindaci affinché sul nostro territorio sia garantito il ripristino dell’infermieristica. Oltre agli orari di copertura".

Un altro punto che sta a cuore a Faggi è quello dell’ex guardia medica. Pur d’accordo sull’urgenza di una armonizzazione e di un uso più funzionale sia in termini di accesso che di risposta, Faggi si aspetta che dopo il ’primato’ pratese nella riforma del 118 la riorganizzazione "della continuità assistenziale si concretizzi quando la riforma complessiva è avvenuta anche su altri territori. Si spera di non essere i primi a partire in questo settore, altrimenti diventiamo un laboratorio di tentativi. I 7 sindaci dell’area pratese necessitano di risposte su ciò che sta accadendo".

Sara Bessi